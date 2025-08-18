Renfe: lo que cuesta, lo que es y lo que nadie explica

En 2023, Renfe reconoció 43 millones de euros de ingresos por el proyecto de alta velocidad entre La Meca y Medina, y mantiene 138,9 millones pendientes de cobro. El problema: no hay garantías de que se cobren. El contrato ha acumulado impagos y tensiones contractuales, pero los ingresos se reconocen como si fueran seguros, aplicando estimaciones internas. Si el proyecto no se cobra, o si hay que deteriorar activos, las pérdidas no las asume Renfe: las asume el Estado.