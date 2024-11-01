Renfe contratará artistas de circo y humoristas en 2026 para amenizar los retrasos del Avant Puertollano-Madrid

Renfe acaba de anunciar que el año que viene contratará artistas de circo y humoristas para hacer más amena las largas esperas. El objetivo de Renfe es apostar por el talento local, de tal forma que ya ha abierto la convocatoria para que profesionales circenses de la comarca de Puertollano puedan inscribirse, así como comediantes y humoristas. Los seleccionados viajarán siempre en uno de los Avant que parten a la capital de España con el objetivo de estar reparados para actuar en el caso más que probable de que el tren se retrase o se averíe.