Renfe choca con Competencia por obligar a la empresa pública a ceder sus talleres a Ouigo e Iryo

Renfe se opone a las exigencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obligan a ceder sus talleres para el mantenimiento pesado de los trenes de alta velocidad de los dos operadores privados, el francés Ouigo y el italiano Iryo. Una disparidad de criterios que puede acabar decidiéndose en la Audiencia Nacional.
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El caso del que habla esta noticia es para que Ouigo e Iryo, operadores privados, puedan usar los talleres del operador nacional. De hecho, las filiales Leo Express (Chequia) y Arenaways (Italia) usan los talleres de sendos operadores estatales con el mismo argumento que Ouigo e Iryo esgrimen aquí: El operador estatal parte de una situación de ventaja desde el momento que estos talleres, en los que se mantiene material de alta velocidad (mercado liberalizado) se han construido con inversión pública y, por lo tanto, deben ser sometidos a un régimen de "pay per use" parecido al de la red.
Yo por lo que he leido creo que Renfe tiene razon.
Perfecto, en cuanto Francia e Italia hagan lo mismo con RENFE en sus países.
En cuanto a esos talleres construidos con inversión pública, TODOS ELLOS deberían pagar un dineral por usarlos, hay que amortizar la inversión y ganar dinero para servicios públicos.