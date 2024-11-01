El remake perdido de John Carpenter

A principios de los años 90, John Carpenter, reconocido director de algunas de las mejores películas de terror de la historia, se embarcó en un ambicioso proyecto: realizar un remake de ‘La mujer y el monstruo’ (1954), de Jack Arnold, película producida por Universal Pictures que presentó a la Criatura de la Laguna Negra, pero este plan, que prometía revitalizar un clásico del cine de monstruos, quedó finalmente en el tintero.