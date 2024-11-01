El remake perdido de John Carpenter

A principios de los años 90, John Carpenter, reconocido director de algunas de las mejores películas de terror de la historia, se embarcó en un ambicioso proyecto: realizar un remake de ‘La mujer y el monstruo’ (1954), de Jack Arnold, película producida por Universal Pictures que presentó a la Criatura de la Laguna Negra, pero este plan, que prometía revitalizar un clásico del cine de monstruos, quedó finalmente en el tintero.
Dudo bastante que esto lo haya dicho John Carpenter. Solo hay una mención en Reddit que supongo que es la fuente de fotogramas. Pero no hay ningun vídeo ni audio que recoja estas declaraciones.