El remake perdido de John Carpenter

A principios de los años 90, John Carpenter, reconocido director de algunas de las mejores películas de terror de la historia, se embarcó en un ambicioso proyecto: realizar un remake de ‘La mujer y el monstruo’ (1954), de Jack Arnold, película producida por Universal Pictures que presentó a la Criatura de la Laguna Negra, pero este plan, que prometía revitalizar un clásico del cine de monstruos, quedó finalmente en el tintero.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Me recuerda la intro de El equipo A, que salía una secuencia en que George Peppard (John "Hannibal" Smith) iba vestido de una especie de monstruo acuático.  media
antesdarle #2 antesdarle
“Bueno, lo que pasó con Guillermo fue que hizo una película sobre una chica que se folla a un pez. Nosotros no íbamos a haber hecho eso. Así que no había Oscar en nuestro futuro. Tienes que tener a esta chica follándose a un pez para ganar los Oscar”.

Dudo bastante que esto lo haya dicho John Carpenter. Solo hay una mención en Reddit que supongo que es la fuente de fotogramas. Pero no hay ningun vídeo ni audio que recoja estas declaraciones.
