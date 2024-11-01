Relato de la fallida operación militar de Estados Unidos para rescatar a rehenes en Teherán [eng]

La misión de rescate que marcó el fin de la presidencia de Jimmy Carter fue la Operación Eagle Claw (Garra de Águila), llevada a cabo entre el 24 y 25 de abril de 1980. El objetivo era rescatar a 52 rehenes estadounidenses retenidos en la embajada de EE. UU. en Teherán durante la Crisis de los rehenes. Durante la fase de reabastecimiento en un punto remoto del desierto iraní, la misión se vio plagada de fallos mecánicos y una tormenta de arena (haboob). Tras decidir abortar, un helicóptero colisionó con un avión de transporte C-130, provocando