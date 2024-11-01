El Reino Unido respalda a la Corte Penal Internacional porque no puede juzgar a ciudadanos británicos (inglés)

Blair tranquilizó a Howard (PM australiano) escribiéndole: «Creemos que los Estados democráticos responsables, en los que se respeta el Estado de derecho, no tienen nada que temer de la CPI». Los archivos sugieren que los funcionarios estaban principalmente preocupados por el posible enjuiciamiento de los soldados británicos que operaban en el extranjero. Pero el entendimiento de que la CPI no procesaría a ciudadanos británicos se extiende asi a los ministros o funcionarios en casos de posible acusación por complicidad en crímenes de guerra.