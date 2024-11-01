El Reino Unido reimplantará un "DNI" británico para combatir la inmigración ilegal: había sido abolido tras la II Guerra Mundial

La llamada "Brit Card" ("tarjeta británica"), un documento que verificaría el derecho de un ciudadano a vivir y trabajar en el país, aspira a convertirse en la piedra angular de su estrategia para controlar la inmigración ilegal. Los detalles de este llamado "DNI británico" serán objeto de consulta y se prevé que requieran legislación antes de su implantación. En virtud de estos planes, cualquier persona que comience un nuevo trabajo o alquile una vivienda deberá estar en posesión de la identificación digital.