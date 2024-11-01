edición general
El Reino Unido reimplantará un "DNI" británico para combatir la inmigración ilegal: había sido abolido tras la II Guerra Mundial

La llamada "Brit Card" ("tarjeta británica"), un documento que verificaría el derecho de un ciudadano a vivir y trabajar en el país, aspira a convertirse en la piedra angular de su estrategia para controlar la inmigración ilegal. Los detalles de este llamado "DNI británico" serán objeto de consulta y se prevé que requieran legislación antes de su implantación. En virtud de estos planes, cualquier persona que comience un nuevo trabajo o alquile una vivienda deberá estar en posesión de la identificación digital.

reino unido , dni , digital , identificación , brit rard , inmigración
Am_Shaegar #1 Am_Shaegar
¿Y cómo hacían hasta ahora para verificar la identidad de alguien?
WcPC #2 WcPC
#1 Existe muchos métodos.
Lo de tener un DNI es algo que se empezó a implantar con la llegada de los fascismos, en RU también tuvieron primeros ministros simpatizantes con el fascismo, por eso lo implantaron.
En muchos países no los tienen.
