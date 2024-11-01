edición general
El Reino Unido reconocerá hoy a Palestina como Estado

Después de meses de debate, el Gobierno británico anunciará este domingo el reconocimiento simbólico del Estado palestino después de que Israel haya intensificado su ofensiva en Gaza en lugar de avanzar hacia un alto el fuego, como pedían el Reino Unido y otros aliados. La declaración tiene un peso histórico especial al venir de un país clave para la fundación del Estado de Israel en 1948.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Genial. Ahora que no queda ningún núcleo urbano sin bombardear.
#2 BurraPeideira_
Menudos hijos de puta. Después de regalar a Israel las tierras de los Palestinos ahora se atreven a intentar quedar bien con mierdas simbólicas.
Igual que España tiene la responsabilidad de cuidar a los saharauis, porque su situación es directamente achacable a la ocupación colonial, Reino Unido tiene esa misma responsabilidad con los gazatís.
#3 omega7767
les venden armas, participan activamente en su defensa etc pero vamos a reconocer el estado palestino simbólicamente.....
#4 luckyy
No entiendo la postura de Reino Unido; persigue a los manifestantes propalestinos y ahora reconoce su estado!
