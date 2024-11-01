El Reino Unido reconocerá hoy a Palestina como Estado

Después de meses de debate, el Gobierno británico anunciará este domingo el reconocimiento simbólico del Estado palestino después de que Israel haya intensificado su ofensiva en Gaza en lugar de avanzar hacia un alto el fuego, como pedían el Reino Unido y otros aliados. La declaración tiene un peso histórico especial al venir de un país clave para la fundación del Estado de Israel en 1948.