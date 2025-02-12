edición general
Reino Unido producirá tratamientos de vanguardia contra el cáncer utilizando uranio reprocesado procedente de combustible nuclear gastado (eng)

Se producirán decenas de miles de dosis de terapias de vanguardia contra el cáncer, que podrían ayudar a salvar vidas y abordar algunas de las formas de cáncer más difíciles de tratar, a partir de cientos de toneladas de uranio reprocesado, generado a partir del procesamiento histórico del combustible gastado de los reactores nucleares.
El proyecto se basa en un proceso desarrollado por el United Kingdom National Nuclear Laboratory que permite extraer plomo-212, un isótopo radiactivo especialmente valioso para terapias oncológicas dirigidas.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
#0

Me sale muro de pago y es una pena porque tenía buena pinta.
