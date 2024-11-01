edición general
Reino Unido: Mujer es condenada por mantener a otra como su esclava durante 25 años  

En Reino Unido, Amanda Wixon fue condenada por esclavitud moderna tras privar de libertad a una mujer y obligarla a realizar trabajos pesados por más de 20 años. Wixon asumió la responsabilidad por la víctima, con dificultades de aprendizaje, en 1996 debido a los lazos familiares. La víctima, que ahora tiene 40 años, solo recibía un plato de sobras al día. Wixon la golpeaba y le prohibió asearse, pero sí debía bañar a los niños, privándola también de salud, atención dental y se quedaba el dinero que le daban como ayudas para la víctima.

etiquetas: amanda wixon , esclavitud , esclava , reino unido , tewkesbury
comentarios
placeres
Esta noticia tiene que estar escrita por una IA, no me creo que ni el becario más incompetente sea capaz de subir la misma foto una censurada y otra no.. y quedarse más pancho.

¿No te podía ni bañar pero bañaba a los hijos o les servía comida? Me gustaría saber como tienen a los niños.
K
Hoypuedeserungrandia
Pues que mujer más maja la tal Amanda Wixon, se la ve buena persona y buena vecina.
K
antesdarle
#1 siempre saludaba
K

