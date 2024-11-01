Reino de España: La niebla de la guerra de Oriente Medio cubre también los cielos de Madrid y Bruselas

Los propios equilibrios internos en el PSOE entre “bipartidistas” (separar al PP de Vox, acercándose a Feijoo) y “sanchistas” (una coalición de centro-izquierda que respete el equilibrismo de intereses sociales) se hacen patentes también en la negociación prioritaria del Real-Decreto con Junts y PNV, que excluía todos los aspectos relacionados con la política de vivienda, convertida en el Rubicón de la legislatura. Cuando se pretendió imponer el hecho consumado como un capítulo más del mal menor, en medio de la crisis de reestructuración de...