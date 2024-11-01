edición general
1 meneos
6 clics

La regularización de migrantes, el pistoletazo de salida a la carrera de la xenofobia con la Asociación Alfonso I, Núcleo Nacional o la Falange como competidores

El anuncio de la regularización de inmigrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que tanto desde la política con Vox y Partido Popular (PP) liderando las críticas como desde la Iglesia se haya emprendido una especie de carrera de la xenofobia. Eso sí, mientras que desde la clase política se limita a declaraciones falsas de "sustitución" o alteración del censo electoral, hay otros que se suman a esta competición con llamamientos a las calles.

| etiquetas: regularización migrantes , xenofobia , ultraderecha
1 0 1 K 9 actualidad
3 comentarios
1 0 1 K 9 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Bronca recurrente. Ni es la primera, ni será la última. Lo gracioso es que todos los partidos de gobierno las han realizado... y seguirán haciéndolo. Todos. Porque es necesario. Aunque implique olvidar aquello del Pay them moreno.

Asumámoslo.
0 K 16
HartzBaltz #3 HartzBaltz
¿Cuándo van a empezar a detener a empresarios que contratan a gente inmigrante en estado irregular? Porque mucho hablar mal de los inmigrantes por un lado, pero por el otro, bien que se aprovechan.
0 K 10
#2 cunaxa
Muy bien, aquí #0 haciendo difundiendo propaganda de la extrema derecha.
0 K 6

menéame