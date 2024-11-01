La regularización de migrantes, el pistoletazo de salida a la carrera de la xenofobia con la Asociación Alfonso I, Núcleo Nacional o la Falange como competidores

El anuncio de la regularización de inmigrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que tanto desde la política con Vox y Partido Popular (PP) liderando las críticas como desde la Iglesia se haya emprendido una especie de carrera de la xenofobia. Eso sí, mientras que desde la clase política se limita a declaraciones falsas de "sustitución" o alteración del censo electoral, hay otros que se suman a esta competición con llamamientos a las calles.