El regulador nuclear japonés afirma que podría comenzar la revisión nuclear de Chubu Electric desde cero por los informes falsos de seguridad (eng)

El regulador nuclear japonés dijo el miércoles que podría reiniciar la inspección de la central de Hamaoka, propiedad de Chubu Electric Power (9502.T), desde cero o rechazar por completo la reanudación de las operaciones tras revelarse que la empresa había falsificado datos para la revisión regulatoria. Las unidades n.º 3 y n.º 4 de la central de Hamaoka habían sido sometidas a evaluaciones durante más de una década bajo normas más estrictas, ya que todas las centrales nucleares de Japón quedaron inactivas tras los desastres de Fukushima