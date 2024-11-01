edición general
2 meneos
4 clics

Regreso a la última colonia  

Se cumplen 50 años de la Marcha Verde marroquí y de la salida abrupta de España del Sáhara Occidental sin haber organizado el referéndum de...

| etiquetas: regreso , última , colonia , sahara , marruecos , marcha verde
2 0 1 K 21 actualidad
1 comentarios
2 0 1 K 21 actualidad
alcama #1 alcama
El Sáhara en 1975, en realidad no era una colonia sino una provincia española
0 K 8

menéame