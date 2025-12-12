Regreso de la Soyuz MS-27

El martes 9 de diciembre de 2025 a las 05:03 UTC (10:30 hora local) aterrizaba en la estepa kazaja la cápsula (Spuskaemi Apparat, SA) de la nave Soyuz MS-27 (11F732 nº 758, también denominada 73S según la nomenclatura de la NASA) tras pasar más de ocho meses en el espacio. Dentro viajaban Serguéi Ryzhikov (comandante, asiento central), Alexéi Zubritsky (ingeniero de vuelo, asiento izquierdo) y el astronauta de la NASA Jonathan (Jonny) Kim (ingeniero de vuelo, asiento derecho).