El regreso de la guerra contra el oso

Las primeras voces empiezan a pedir cazarlos en Asturias mientras en Grecia o Japón se viven experiencias similares. Hace más de una década lo pidió en términos similares Francisco Álvarez-Cascos, aficionado a la caza, con el argumento (similar al de la defensa de la tauromaquia) de que permitir la caza del oso es también una garantía de la supervivencia de la especie. Ese es el argumento aunque no hay más razones detrás que esa mera exposición de palabras. www.meneame.net/story/foro-asturias-propone-cazar-urogallos-proteger-e

javibaz
El que ha escrito esto no sabe de lo que habla. ¿Está comparando lo que pasa en Asturias con los osos con Japón?
camvalf
Hay que poner en moda la caza del político, casi todos corruptos, poniendo especial atención a los usan, España, libertad, etc, etc cada dos por tres. Estoy seguro que esto impulsaría la afición por la actividad con gran aceptación, ¿Verdad Paco?
