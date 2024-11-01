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El regreso de Don Pimpón

El regreso de Don Pimpón  

Don Pimpón ha conseguido escaparse de los sótanos de RTVE...

| etiquetas: don pimpón , rosana , la revuelta , broncano , lalo tenorio , rtve
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2 comentarios
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#1 Destrozus
Que grande! Pero mas que Don Pimpón parece Don PimPorn :troll:
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menéame