La regla de los "gemelos" de Idealista: así sabes si la casa está en precio o el dueño se ha venido arriba

El mercado inmobiliario español se ha llenado de ruido: pisos que “vuelan”, rebajas que son maquillaje, anuncios eternos que nadie baja y compradores que no saben si están pagando un precio justo o el peaje de la ansiedad. En ese contexto, el contenido que se viraliza no suele ser el más útil, sino el más simple. Esta vez, sin embargo, el “truco” tiene sustancia: entrar en un anuncio de idealista, bajar hasta el mapa, pulsar Estadísticas y comparar visitas, veces guardado como favorito y contactos por email entre viviendas similares para intuir