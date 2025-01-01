La regla del 90-9-1: por qué la mayoría no participa en redes y comunidades online y hacen que parezcan lo que en realidad no son

Que en sitios como LinkedIn es justamente donde la reputación es intachable por naturaleza –¿quién querría ver un borrón en su curriculum profesional?– y eso permite identificar correctamente a los participantes de una conversación. O que cuando hay que pagar, se acaban las bromas, por ejemplo en sitios con barreras de entrada simbólicas (0,99€/mes) apenas hay spam o troleos, porque cada spam cuesta dinero.
El de un lado además conserva sus cuentas más tiempo con lo que acumula karma como para influir con sus votos negativos en la conversación
El otro extremo tiene que ir creándose cuentas con nombres de usuario de jugadores del real Madrid según se le van cerrando cuentas por strikes o acumular negativos imposibilitando comentar.
Y los de enmedio nos cae la del pulpo por equidistante
¡El 700% dejaría mnm!