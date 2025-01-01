edición general
La regla del 90-9-1: por qué la mayoría no participa en redes y comunidades online y hacen que parezcan lo que en realidad no son

Que en sitios como LinkedIn es justamente donde la reputación es intachable por naturaleza –¿quién querría ver un borrón en su curriculum profesional?– y eso permite identificar correctamente a los participantes de una conversación. O que cuando hay que pagar, se acaban las bromas, por ejemplo en sitios con barreras de entrada simbólicas (0,99€/mes) apenas hay spam o troleos, porque cada spam cuesta dinero.

EISev
Lo mismo aplica aquí, que domina el discurso el comportamiento más extremo.

El de un lado además conserva sus cuentas más tiempo con lo que acumula karma como para influir con sus votos negativos en la conversación

El otro extremo tiene que ir creándose cuentas con nombres de usuario de jugadores del real Madrid según se le van cerrando cuentas por strikes o acumular negativos imposibilitando comentar.

Y los de enmedio nos cae la del pulpo por equidistante
Bifaz
¿Y las risas? ¿Nadie piensa en las pobres risas?
unodemadrid
Si cobraran aquí en mnm perderían el 70% de los usuarios.
Asimismov
#2 ¿Qué el 70%?
¡El 700% dejaría mnm!
DatosOMientes
#2 Hombre, pagar para que uno te llame facha, el otro te llame progre, argumentes algo y te suelten una parida como las de CerdoJusticiero, o te respondan y luego te ignoren como Harkon... pues muchas ganas no dan.
