Registro oficial: los objetos más extraños que la gente se introduce en el ano y acaba en urgencias
Desde clavos hasta botellas de champú y un consolador gigante: el sorprendente registro de emergencias en Estados Unidos revela los casos más insólitos ...
ano
,
eeuu
,
urgencias
actualidad
14 comentarios
actualidad
#5
esbrutafio
Primero se les queda una cosa dentro, meten unos alicates para sacar el primer objeto y se quedan tambien dentro.
"Consolador de 7 pulgadas
Alicates (para intentar quitar el consolador)"
"Pieza rota de tapón anal
Pinzas (para quitar la pieza del tapón)"
2
K
50
#6
YeahYa
*
Muy fan del que se metió unos alicates para sacar un consolador y acabó también con los alicates dentro. ARTISTA.
Edit: llegué tarde,
#5
ha sido más rápido
1
K
39
#9
skaworld
"Tapón de vino"
-Y claro, mi cuñado con q si no era capaz de descorcharla y yo q si y al final nos jugamos pasta y yo si hay pasta de por medio...
1
K
33
#12
Torrezzno
#9
joder es el truco definitivo de las cenas de navidad. Descorchar el vino con el ogt. Primero lo sacas un poco con el sacacorchos y luego al chiquito
0
K
19
#1
VFR
sorprende que no haya drogas
1
K
28
#4
Gry
#1
Habla de objetos extraños, no habituales.
2
K
48
#2
MoñecoTeDrapo
*
PEC
1
K
20
#3
Pacofrutos
Te ahorro un clic.
Clavos
Tornillos
Béisbol (razón: “para ver qué se siente”)
Pasta cruda
Huevo
Juguete masticable para perros
Toallita para secadora
Sandalia
Pomo de la puerta
Canicas
Lentes
Roca
Maquinilla de afeitar envuelta en plástico (razón: “estreñimiento”)
Botella de limpiador de plástico llena de líquido
Botella de champú (razón: “se resbaló en la ducha”)
Botella de champú (razón: “estaba aburrido”)
Botella de lubricante
Botella de enema
Lata de aerosol
Palillo dental
Tapón de vino…
0
K
16
#7
Gry
Bonus track, los shorts de este canal:
youtube.com/@badge502
Ejemplo random:
youtube.com/shorts/YencL0OHAIA
0
K
15
#11
Arzak_
Que raro que no haya muñecas Barbie
0
K
11
#8
Orange_Noticias
*
Un familiar medico, trabajando en quirófano, contaba de los que se metían bombillas "y se les rompían dentro del ano". También recordaba uno que se metió un consolador del tamaño y grosor de un colmillo de elefante, como el bate de béisbol que citan, Le tocó a él en su turno.
No le gustaba hablar de lo se encontraban dentro de los pacientes. Objetos que la gente se traga o se meten por el ano.
Teléfonos móviles muchos, por ambos lados.
0
K
10
#13
OrialCon_Darkness
Vaya aficionados, están lejos de los que se "caen" encima de obuses de la primera o segunda guerra
0
K
10
#14
Furiano.46
Anda y métete la noticia por el culo.
0
K
10
#10
j3j3j3j3
aqui hay algo que huele mal ...
vale vale , cierro al salir ...
0
K
7
