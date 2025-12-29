edición general
Registro oficial: los objetos más extraños que la gente se introduce en el ano y acaba en urgencias

Desde clavos hasta botellas de champú y un consolador gigante: el sorprendente registro de emergencias en Estados Unidos revela los casos más insólitos ...

#5 esbrutafio
Primero se les queda una cosa dentro, meten unos alicates para sacar el primer objeto y se quedan tambien dentro.

"Consolador de 7 pulgadas
Alicates (para intentar quitar el consolador)"

"Pieza rota de tapón anal
Pinzas (para quitar la pieza del tapón)"
YeahYa #6 YeahYa *
Muy fan del que se metió unos alicates para sacar un consolador y acabó también con los alicates dentro. ARTISTA.

Edit: llegué tarde, #5 ha sido más rápido
skaworld #9 skaworld
"Tapón de vino"

-Y claro, mi cuñado con q si no era capaz de descorcharla y yo q si y al final nos jugamos pasta y yo si hay pasta de por medio...
Torrezzno #12 Torrezzno
#9 joder es el truco definitivo de las cenas de navidad. Descorchar el vino con el ogt. Primero lo sacas un poco con el sacacorchos y luego al chiquito
#1 VFR
sorprende que no haya drogas
Gry #4 Gry
#1 Habla de objetos extraños, no habituales.
Pacofrutos #3 Pacofrutos
Te ahorro un clic.
Clavos
Tornillos
Béisbol (razón: “para ver qué se siente”)
Pasta cruda
Huevo
Juguete masticable para perros
Toallita para secadora
Sandalia
Pomo de la puerta
Canicas
Lentes
Roca
Maquinilla de afeitar envuelta en plástico (razón: “estreñimiento”)
Botella de limpiador de plástico llena de líquido
Botella de champú (razón: “se resbaló en la ducha”)
Botella de champú (razón: “estaba aburrido”)
Botella de lubricante
Botella de enema
Lata de aerosol
Palillo dental
Tapón de vino…   » ver todo el comentario
Gry #7 Gry
Bonus track, los shorts de este canal: youtube.com/@badge502

Ejemplo random: youtube.com/shorts/YencL0OHAIA
Arzak_ #11 Arzak_
Que raro que no haya muñecas Barbie {0x1f60e}
Orange_Noticias #8 Orange_Noticias *
Un familiar medico, trabajando en quirófano, contaba de los que se metían bombillas "y se les rompían dentro del ano". También recordaba uno que se metió un consolador del tamaño y grosor de un colmillo de elefante, como el bate de béisbol que citan, Le tocó a él en su turno.
No le gustaba hablar de lo se encontraban dentro de los pacientes. Objetos que la gente se traga o se meten por el ano.
Teléfonos móviles muchos, por ambos lados.
OrialCon_Darkness #13 OrialCon_Darkness
Vaya aficionados, están lejos de los que se "caen" encima de obuses de la primera o segunda guerra :troll:
Furiano.46 #14 Furiano.46
Anda y métete la noticia por el culo. :troll:
#10 j3j3j3j3
aqui hay algo que huele mal ... :troll: :troll: :troll:

vale vale , cierro al salir ...
