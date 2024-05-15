edición general
El Registro Civil de Colombia aclara el caso Chat Yipití: "No existe ninguna inscripción de nacimiento con ese nombre"

En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, las tendencias y los fenómenos digitales han cruzado desde hace tiempo la barrera de las pantallas para impactar en nuestra vida cotidiana. Internet y las redes sociales no solo nos conectan, sino que también moldean nuestras costumbres, nuestro lenguaje y, en ocasiones, incluso las decisiones más personales. Fue en este contexto en el que saltó la supuesta noticia de que una pareja de Colombia había elegido para su hija el nombre de 'Chat Yipití'.

Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
...todavía.
1 K 32
themarquesito #9 themarquesito
#6 No digo eso, sino que la noticia a primera vista era creíble.
0 K 20
#1 Grahml *
Por si alguien no ha podido dormir estos días por causa del tema
0 K 19
Doisneau #2 Doisneau
#1 Vamos que los de onda cero se han tragado un bulo tiktokero y poco mas. Periodismo de calidad
3 K 60
themarquesito #5 themarquesito
#2 Con los nombres tan raros que se estilan por Hispanoamérica, a nadie le iba a sorprender lo más mínimo.
1 K 32
El_pofesional #6 El_pofesional
#5 ¿Significa eso que los periodistas no tienen que verificar fuentes y deben compartir toda la mierda que ven?
0 K 9
Doisneau #7 Doisneau
#5 Bueno, aqui en España, por el sur, conoci a unos padres que querian ponerle Shakira Beyonce a su niña, aunque no se que acabo pasando :shit:
0 K 12
#10 Grahml *
#5 Por aquí también son dados a nombre raros como "Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón"

Y luego ya, lo peor de todo son los título que tiene:

(aunque lo de "hijodalgo" suena raro)  media
0 K 19
robustiano #3 robustiano *
Claro, la tendrían que haber bautizado como Gepeto, Gepeta en este caso... :-P
0 K 15
alfre2 #12 alfre2
Y Dipsíc? Eh, pájaro? Vuelve a mirar!
0 K 12
Arzak_ #8 Arzak_
Entre ellos se encuentran nombres como "Valloleidis", "Yariangelis", "Joselu", "Shunguemaku", y "Maxilillian". También existen nombres como "6" (el nombre más corto de Colombia) o combinaciones como "John Crazy"...
0 K 10
#11 slender_1
Pero Batman Bin Suparman espero que sí que sea real :foreveralone:  media
0 K 10

