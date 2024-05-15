El Registro Civil de Colombia aclara el caso Chat Yipití: "No existe ninguna inscripción de nacimiento con ese nombre"

En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, las tendencias y los fenómenos digitales han cruzado desde hace tiempo la barrera de las pantallas para impactar en nuestra vida cotidiana. Internet y las redes sociales no solo nos conectan, sino que también moldean nuestras costumbres, nuestro lenguaje y, en ocasiones, incluso las decisiones más personales. Fue en este contexto en el que saltó la supuesta noticia de que una pareja de Colombia había elegido para su hija el nombre de 'Chat Yipití'.