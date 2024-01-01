Registran el primer tiburón nodriza naranja del mundo  

En aguas del Caribe costarricense, el primer tiburón nodriza totamente naranja fue documentado científicamente, coloración nunca antes registrada en esta especie. De unos 2 m, fue capturado en agosto de 2024 en una excursión de pesca deportiva cerca del Parque Nacional Tortuguero, a 37 m de profundidad, y luego liberado. Contrasta con el tono marrón normal de tiburones nodriza, que la usan para camuflarse con el lecho marino. También tenía ojos blancos, sin iris visible, lo que expertos interpretan como un posible caso de albino-xantocromismo.
| etiquetas: tiburón nodriza , naranja , caribe , costa rica , albino , xantocromismo , iris