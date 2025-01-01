Región de Murcia: de laboratorio de la ultraderecha a vacuna democrática frente al odio

La Región de Murcia es hoy un laboratorio que permite imaginar cómo sería un país gobernado por Feijóo y Abascal. Lo que estamos viendo debe servir como una vacuna democrática, como un revulsivo para todos los ciudadanos y ciudadanas que no quieren un Gobierno del odio en la Moncloa.
Pero yo ya he perdido la esperanza, la gente parece que prefiere que todo se vaya a la mierda antes que admitir que son cómplices de esta chusma. Patada adelante y que se vaya todo atpc
En mi vida he votado al psoe y seguramente no lo haga en un futuro, pero solo de pensar en que estos últimos cinco años hubiesen gobernado ellos el país se me pone la piel de gallina, sinceramente.
Una es demasiado. Basta de oído
Pocos, muy muy pocos países en el mundo son tan tolerantes como España con la inmigración.
Aquí hemos recibido millones, aún cuando las cifras de paro superaba el 20%. Muchos lo pasamos muy mal durante la crisis. Pero aquí siguió llegando gente y se facilito que pudieran fichar desde Marruecos en el paro de manera online. Después siguió llegando más gente, aún con la situación laboral hecha una porquería para los locales.
Toleramos que llegen… » ver todo el comentario
Porque a los de aqui "nos los tenemos que comer", que es basicamente como decir que no me importa que un ejpanol le pegue una paliza a un anciano, me preocupa que se la pegue un moro de mierda.
Por cierto #1 , si importa tanto las "palizas a ancianos", a lo mejor deberias de exigir a cierta persona que dejo morir a 7000 ancianos en residencias algunas explicaciones.
Es eso lo que me estas diciendo?
Lo de que se los coman con patatas lso suyos lo dejamos para no parecer racistas. Aquí el dinero sobra.
Tel o vuelvo s repetir, muy muy pocos países tienen la tolerancia de España, a muy pocos tíos les dejan si quiera entrar con antecedentes… » ver todo el comentario
Vas por la calle de cualquier pueblo de Murcia y seguramente verás a mucha gente que no respeta absolutamente nada, les importa una mierda todo, su vida es la droga, si, los porros son droga, estar en la esquina o en el parque, acojona a los hijos de los demás y no tener oficio ni beneficio. Que estén ahí suena bonito, solidario, pero alguien se ha preguntado como afecta a la gente local? Luego os preguntáis por que gana allí la derecha rancia y los insultas, jamás los tratáis de escuchar y si no os votan los insultais.