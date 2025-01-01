edición general
Región de Murcia: de laboratorio de la ultraderecha a vacuna democrática frente al odio

La Región de Murcia es hoy un laboratorio que permite imaginar cómo sería un país gobernado por Feijóo y Abascal. Lo que estamos viendo debe servir como una vacuna democrática, como un revulsivo para todos los ciudadanos y ciudadanas que no quieren un Gobierno del odio en la Moncloa.

Anfiarao #2 Anfiarao
El titular da entender que en Murcia ha habido una transición y se ha pasado de políticas fachuzas a otras progresistas y sociales, cosa que no sucedido. Más bien es un deseo y una opinión del autor
Mimaus #3 Mimaus *
#2 el deseo es más bien que la gente se dé cuenta de adónde nos llevan estos políticos.
Pero yo ya he perdido la esperanza, la gente parece que prefiere que todo se vaya a la mierda antes que admitir que son cómplices de esta chusma. Patada adelante y que se vaya todo atpc
erfollonero #4 erfollonero
#3 Lo dices como si con el psoe gobernando no se estuviera llendo ya todo a la mierda... Total, unos que otros, todos corruptos e inutiles...
Mimaus #6 Mimaus
#4 a mi la mierda que más me llega es la de mi ayuntamiento y la de mi comunidad, que no hacen más que marear la perdiz y culpar a todo el mundo menos a ellos, que son los responsables de los que pasa aquí. Teniendo a Mazón de presidente no me vengas con mierdas. Sé como sería sufrir a elementos como este también en el gobierno central. Si crees que todo se va a la mierda ahora, espera un tiempo y verás lo que se viene de seguir así.
En mi vida he votado al psoe y seguramente no lo haga en un futuro, pero solo de pensar en que estos últimos cinco años hubiesen gobernado ellos el país se me pone la piel de gallina, sinceramente.
Andreham #10 Andreham
#4 Dices lo del PSOE como si no hubera mas alternativas, ese es el asunto, que el argumento es "todos son iguales" salvo cuando la culpa, principalmente, es del PSOE, que en ese caso "mira como vais con el y tu mas, haced autocritica".
#1 Javiersoler
No se, creo que habría que detectar quien entra en el país con claras intenciones de odio. No se puede permitir una paliza a un anciano más.
Una es demasiado. Basta de oído
Putirina #7 Putirina
#1 Detectar eso con antelación es casi imposible; pero una vez detectado, aunque sea a toro pasado, hay que tomar medidas. Y eso no es ser xenófobo, sino evitar a tiempo que la xenofobia impere.
#8 Javiersoler
#7 es que reducir todo a xenofobia es ridículo.
Pocos, muy muy pocos países en el mundo son tan tolerantes como España con la inmigración.
Aquí hemos recibido millones, aún cuando las cifras de paro superaba el 20%. Muchos lo pasamos muy mal durante la crisis. Pero aquí siguió llegando gente y se facilito que pudieran fichar desde Marruecos en el paro de manera online. Después siguió llegando más gente, aún con la situación laboral hecha una porquería para los locales.
Toleramos que llegen…   » ver todo el comentario
Andreham #9 Andreham
#7 Correcto, no es xenofobo... hasta que se decide que las unicas "medidas" que hay que tomar y lo unico que hay que "detectar" es cuando la persona que comete o va a cometer el delito es extranjero.

Porque a los de aqui "nos los tenemos que comer", que es basicamente como decir que no me importa que un ejpanol le pegue una paliza a un anciano, me preocupa que se la pegue un moro de mierda.

Por cierto #1 , si importa tanto las "palizas a ancianos", a lo mejor deberias de exigir a cierta persona que dejo morir a 7000 ancianos en residencias algunas explicaciones.
#11 Javiersoler *
#9 s ver si lo entiendo. Mahamed 6 libera 20.000 pavos, prácticamente una cárcel cada año y cuando vienen a España me los tengo que tragar por que si ya lo hacemos con los de aquí, por que no hacerlo con los de fuera?
Es eso lo que me estas diciendo?
Lo de que se los coman con patatas lso suyos lo dejamos para no parecer racistas. Aquí el dinero sobra.
Tel o vuelvo s repetir, muy muy pocos países tienen la tolerancia de España, a muy pocos tíos les dejan si quiera entrar con antecedentes…   » ver todo el comentario
#5 Javiersoler *
tal vez si hubiera un poco más de control, la cosa sería diferente.

Vas por la calle de cualquier pueblo de Murcia y seguramente verás a mucha gente que no respeta absolutamente nada, les importa una mierda todo, su vida es la droga, si, los porros son droga, estar en la esquina o en el parque, acojona a los hijos de los demás y no tener oficio ni beneficio. Que estén ahí suena bonito, solidario, pero alguien se ha preguntado como afecta a la gente local? Luego os preguntáis por que gana allí la derecha rancia y los insultas, jamás los tratáis de escuchar y si no os votan los insultais.
