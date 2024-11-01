Lo que el régimen fascista de Franco en España puede enseñarnos sobre el EE. UU. actual [ENG]

Los residentes de Minneapolis se sienten asediados bajo lo que describen como una ocupación fascista, con miles de agentes de ICE en la ciudad. La muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales ha provocado comparaciones con la Gestapo de Hitler. Críticos argumentan que la situación actual recuerda al régimen de Franco en España, caracterizado por el nacionalismo extremo y la represión de disidentes. Franco utilizó una fuerza policial secreta para silenciar a la oposición, similar a métodos actuales en EE. UU. El control educativo...
Franco utilizó secretos policiales para silenciar a la oposición
the Francoist regime commissioned a secret police force, the Political-Social Brigade – known as the BPS – to “clean up house.
Aunque por otro lado en la religión del WASP norteamericano tiene muy poco que ver con el apoyo de la iglesia catolica en España y más con sus propias pulsiones, esa biblia justificando la esclavitud, el KKK como grupo religioso, o más "recientemente" la invasión politica de los lideres evangélicas anti-abortistas apoyada por esa cosa como "la guerra cultural" que desde los 70 han estado en la misma dirección de la situación actual.