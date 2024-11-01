edición general
19 meneos
21 clics
Lo que el régimen fascista de Franco en España puede enseñarnos sobre el EE. UU. actual [ENG]

Lo que el régimen fascista de Franco en España puede enseñarnos sobre el EE. UU. actual [ENG]

Los residentes de Minneapolis se sienten asediados bajo lo que describen como una ocupación fascista, con miles de agentes de ICE en la ciudad. La muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales ha provocado comparaciones con la Gestapo de Hitler. Críticos argumentan que la situación actual recuerda al régimen de Franco en España, caracterizado por el nacionalismo extremo y la represión de disidentes. Franco utilizó una fuerza policial secreta para silenciar a la oposición, similar a métodos actuales en EE. UU. El control educativo...

| etiquetas: maga , trump , ice , ee. uu. , españa , franco , fascismo , minneapolis
16 3 0 K 211 actualidad
6 comentarios
16 3 0 K 211 actualidad
#2 sliana
los que ganaban 200k trabajando en el ice diran que con trump se vivia mejor: dinero, correteando con armas de un lado a otro, con permiso para apalear a quien les de la gana e incluso matarlos con total impunidad. falta que les den medallas.
7 K 76
#4 coydanerko
dice

Franco utilizó secretos policiales para silenciar a la oposición

should say

the Francoist regime commissioned a secret police force, the Political-Social Brigade – known as the BPS – to “clean up house.
3 K 30
Find #5 Find
#4 Corregido
0 K 11
#1 DeDerechasYOle
Hombre, nuestra píldora diaria de Franco
2 K 7
Anfiarao #3 Anfiarao
#1 viendo lo que escuece a los regres y la incomodidad que os ocasiona, más que píldora es un sugus, un lacasito. Un dulce!
9 K 101
placeres #6 placeres
#1 Yo tambien pensaba que estaba cogido un poco por los pelos, pero sí el autor ha escogido bastantes elementos identitarios del franquismo clasico.

Aunque por otro lado en la religión del WASP norteamericano tiene muy poco que ver con el apoyo de la iglesia catolica en España y más con sus propias pulsiones, esa biblia justificando la esclavitud, el KKK como grupo religioso, o más "recientemente" la invasión politica de los lideres evangélicas anti-abortistas apoyada por esa cosa como "la guerra cultural" que desde los 70 han estado en la misma dirección de la situación actual.
0 K 11

menéame