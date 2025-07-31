Regenerar la tierra, la tendencia en agricultura que requiere una inversión de hasta 5.000 euros por hectárea

El modelo de agricultura intensiva empieza a mostrar síntomas de agotamiento: suelos degradados, rendimientos a la baja y fuerte dependencia de agroquímicos. Frente a este desgaste, gana fuerza una alternativa que no solo busca reducir el impacto ambiental, sino también revertirlo: la agricultura regenerativa. Algunas de estas prácticas son las cubiertas vegetales, que previenen la erosión; la rotación de cultivos, que rompe el ciclo de las enfermedades y reduce el uso de fertilizantes químicos, y la siembra directa sin laboreo, que hace la...