Regenerar la tierra, la tendencia en agricultura que requiere una inversión de hasta 5.000 euros por hectárea

El modelo de agricultura intensiva empieza a mostrar síntomas de agotamiento: suelos degradados, rendimientos a la baja y fuerte dependencia de agroquímicos. Frente a este desgaste, gana fuerza una alternativa que no solo busca reducir el impacto ambiental, sino también revertirlo: la agricultura regenerativa. Algunas de estas prácticas son las cubiertas vegetales, que previenen la erosión; la rotación de cultivos, que rompe el ciclo de las enfermedades y reduce el uso de fertilizantes químicos, y la siembra directa sin laboreo, que hace la...

cocolisto #1 cocolisto *
Es un artículo es bastante extenso y la entradilla no hace honor a todo el contenido.Merece la pena, a ver si acaban con tanta productos químicos en la agricultura y una gestión hidrica más eficiente.
raül_hernàndez_1 #2 raül_hernàndez_1
Mi abuelo regeneraba los terrenos plantando periódicamente cáñamo que luego se vendía o se aprovechaba para hacer cuerda. No es tan difícil y no debería ser tan costoso.
