En el refugio del "Chicle", el trapicheador de Rianxo sospechoso de secuestrar a Diana Quer

Arturo se despertó contrariado este viernes lluvioso de finales diciembre. Tres coches de la Guardia Civil en la puerta de su casa estaban a la puerta de su casa a las nueve de la mañana. Un considerable dispositivo organizado para registrar la pequeña vivienda. Arturo vive en Taragoña, parroquia de Rianxo (A Coruña), a cinco minutos en coche de A Pobra do Caramiñal. Pero el anciano no estaba nervioso porque no era a él a quien buscaban, sino a su vecino puerta con puerta. José Enrique Abuín Gey, 41 años, alias ‘El Chicle’.