La reforma del Bono Social que no puede esperar

El porcentaje de hogares que presenta una “temperatura inadecuada en la vivienda en invierno”, ha pasado del 9,1% en 2018 al 17,6% en 2024. El número de hogares que no pueden calentar adecuadamente sus casas casi se ha duplicado desde 2018. Además, casi la mitad de los hogares con derecho a solicitar el Bono Social Eléctrico no lo solicitan. Debilidades o fallos del sistema. Describiré primero lo que para mí son las principales debilidades y fallos del sistema del bono social, luego presentaré una propuestasde reforma necesaria. Precio horario.