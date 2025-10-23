Una reflexión sobre alergias, asma, limpieza, mascotas, niños, salud y sistema inmune  

Es indudable que las medidas higiénico-sanitarias desarrolladas a lo largo del último siglo y pico han permitido salvar la vida a cientos de millones de personas. Pero, la actual obsesión en el mundo occidental por la limpieza (y hasta por la esterilidad) de nuestros hogares y vidas puede estar siendo contraproducente para la salud de la población en general y sobre todo para la de los más pequeños en particular.