Referente de Irán en Argentina: "Israel es el máximo terrorista de la historia"
Estuvo en nuestros estudios Sheij Móhsen Alí, director de la casa para difusión del Islam y habló con Pampa Mónaco y Agustina Díaz sobre el conflicto entre Israel e Irán.
irán
argentina
israel
actualidad
Mesopotámico
lordban
Tan fácil como cambiar el nombre a Israel2 y se reinicia el contador
