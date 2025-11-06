La reentrada del satélite chino XJY-7 sobre Canarias y el espionaje en órbita entre satélites

El pasado 16 de octubre de 2025 a las 01:57 UTC, se registró la reentrada de un objeto artificial sobre los cielos de Canarias. El ICE-CSIC (Instituto de Ciencias del Espacio) confirmó que el evento correspondía a la reentrada de un satélite. Además, la fragmentación del mismo generó varias explosiones en la atmósfera que fueron registradas por trece estaciones sísmicas del Centro Geofísico de Canarias. Por los vídeos que captaron la reentrada, estaba claro que debía tratarse de un satélite de grandes dimensiones o de una etapa superior.