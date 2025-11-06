edición general
La reentrada del satélite chino XJY-7 sobre Canarias y el espionaje en órbita entre satélites

El pasado 16 de octubre de 2025 a las 01:57 UTC, se registró la reentrada de un objeto artificial sobre los cielos de Canarias. El ICE-CSIC (Instituto de Ciencias del Espacio) confirmó que el evento correspondía a la reentrada de un satélite. Además, la fragmentación del mismo generó varias explosiones en la atmósfera que fueron registradas por trece estaciones sísmicas del Centro Geofísico de Canarias. Por los vídeos que captaron la reentrada, estaba claro que debía tratarse de un satélite de grandes dimensiones o de una etapa superior.

plutanasio
Y ahora hay 3 takionautas que no pueden volver a la tierra porque su nave parece que ha sido impactada por basura espacial. Cuando hace poco China reventó un satélite suyo con un misil para probar esa tecnología y lanzó millones de fragmentos. Si no es el karma que alguien me lo explique.
