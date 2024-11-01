“Las redes prometen autonomía, pero en realidad dependemos más que nunca del algoritmo”

Mar Manrique.- Del sueño de vivir de internet al agotamiento digital, la autora en ‘Un trabajo soñado’ examina la tiranía del algoritmo y la marca personal. Durante años, el “sueño americano” prometía prosperar a base de esfuerzo. Para buena parte de los jóvenes de hoy, ese imaginario se ha desplazado a otro lugar: internet. Trabajar desde cualquier sitio, tener horarios flexibles y convertir una pasión en profesión es la promesa que acompaña al auge de los creadores de contenido y de la llamada economía digital...