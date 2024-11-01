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“Las redes prometen autonomía, pero en realidad dependemos más que nunca del algoritmo”

“Las redes prometen autonomía, pero en realidad dependemos más que nunca del algoritmo”

Mar Manrique.- Del sueño de vivir de internet al agotamiento digital, la autora en ‘Un trabajo soñado’ examina la tiranía del algoritmo y la marca personal. Durante años, el “sueño americano” prometía prosperar a base de esfuerzo. Para buena parte de los jóvenes de hoy, ese imaginario se ha desplazado a otro lugar: internet. Trabajar desde cualquier sitio, tener horarios flexibles y convertir una pasión en profesión es la promesa que acompaña al auge de los creadores de contenido y de la llamada economía digital...

| etiquetas: cultura , libros , literatura , ensayo , empleo , precariedad , internet
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2 comentarios
4 1 1 K 38 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... No es extraño que la idea de vivir de las redes sociales se haya instalado como una aspiración real. Portada del libro:  media
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Las redes prometen autonomía? Cuando han prometido eso?
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menéame