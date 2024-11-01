Redacté anuncios de financiación de investigación para los NIH durante 22 años. Este año han publicado 14 [Eng]  

Durante décadas, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) publicaron entre 650 y 850 Convocatorias de Financiación cada año. Estos anuncios informan a la comunidad científica sobre qué enfermedades requieren estudio, qué poblaciones están desatendidas y qué lagunas científicas deben cubrirse. El régimen de Trump está destruyendo deliberadamente la comunidad científica en Estados Unidos . “Esto no es eficiencia. Esto no es racionalización. Esto es la eliminación sistemática de la responsabilidad científica en la mayor entidad financiadora de