Red Eléctrica se une al sector y recurrirá la retribución para redes fijada por la CNMC

La batalla judicial en torno a la retribución de las redes eléctricas se intensifica. En pleno debate sobre la necesidad de acelerar las inversiones para dar acceso a nueva demanda, asociaciones del sector, multitud de compañías eléctricas e incluso la propia Red Eléctrica han decidido llevar a los tribunales el nuevo marco regulatorio fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que evidencia un rechazo transversal al nuevo diseño retributivo.