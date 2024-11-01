edición general
2 meneos
16 clics
Red Eléctrica limitará a partir de este miércoles la entrada de electricidad renovable para evitar sobretensiones de red

Red Eléctrica limitará a partir de este miércoles la entrada de electricidad renovable para evitar sobretensiones de red

Aagesen avala una instrucción que supondrá menos energía eólica y fotovoltaica y perjuicio económico para los promotores de electricidad verde.

| etiquetas: red eléctrica , renovables , sobretensiones
2 0 0 K 27 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues solo hay que decir una cosa.

.  media
2 K 35
Aergon #2 Aergon
Les va mas tensionar el mercado.
1 K 20
silvano.jorge #3 silvano.jorge
"ralentizar hasta los 15 minutos la velocidad a la que plantas fotovoltaicas y eólicas pueden verter electricidad a la red de transporte"
0 K 12
#4 ombresaco
Qué ganas de mezclar cosas.

Casi medio año después del apagón del 28 de abril, Red Eléctrica sigue introduciendo modificaciones en la forma de operar el sistema eléctrico para evitar una sobretensión como la que lo tumbó aquel día, orientadas siempre a incrementar la generación con energías síncronas y, en algunos casos fósiles, como con gas natural, y reducir la electricidad de origen renovable. Es perfectamente posible hacer eso con renovables. Otra cosa es que merezca la pena.…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame