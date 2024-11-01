Una red criminal de masones asesinos a juicio

La Logia Athanor operaba como una red de sicariato y espionaje al servicio de disputas comerciales de sus líderes, el "Venerable Maestro" Jean-Luc Bagur y el empresario Frédéric Vaglio, utilizando a exmilitares para perpetrar ataques motivados por asuntos comerciales. La estructura se valía de narrativas conspirativas, haciendo creer a los ejecutores que cumplían misiones patrióticas de inteligencia contra agentes extranjeros para encubrir asesinatos por encargo.