Red de carreteras del Imperio Romano (2020)  

La red de calzadas del Imperio Romano es uno de los logros más impresionantes de la ingeniería romana. En este mapa, se muestran las carreteras que existieron en el imperio en su punto álgido. Tal y como comenta el autor en la parte superior derecha, según los datos disponibles recopilados por un estudio de Harvard liderado por Michael McCormick. En 2017, se publicó otro popular mapa de la red de carreteras del Imperio Romano, pero en esa ocasión como si fuera una red de metro.