La red de carga en España supera los 48.000 puntos, con un auge de los cargadores de alta potencia

El dato más destacado de este informe es el fuerte impulso de los puntos de recarga de alta potencia. En los primeros ocho meses del año, los cargadores de 50 a 250 kW han experimentado un crecimiento del 75,69%, mientras que los que superan los 250 kW han aumentado un 57,14%. También los puntos de carga rápida (de 22 a 50 kW) han crecido un 17,93% en este mismo periodo.