La red de carga en España supera los 48.000 puntos, con un auge de los cargadores de alta potencia

El dato más destacado de este informe es el fuerte impulso de los puntos de recarga de alta potencia. En los primeros ocho meses del año, los cargadores de 50 a 250 kW han experimentado un crecimiento del 75,69%, mientras que los que superan los 250 kW han aumentado un 57,14%. También los puntos de carga rápida (de 22 a 50 kW) han crecido un 17,93% en este mismo periodo.

3 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A mi me da igual siempre le pongo 20 KW
#2 Cuchifrito
A pesar de la idea de mucha gente en sentido contrario, actualmente tenemos una red de carga bastante buena en España incluso "demasiado" para el parque actual de eléctricos. Lo entrecomillo porque me parece necesario que la red vaya un poco por delante al parque, de lo contrario podría causar problemas a muchos usuarios.

Quién tenga dudas en comprar un eléctrico por este motivo que las deseche porque casi cualquier viaje que hagas tendrás cargadores cerca. (Pongo el casi porque igual vendrá alguien buscando viajes extrañísimos a decir aquí no hay )
Josecoj #3 Josecoj *
Ahora solo falta que bajen los precios porque cuesta el kW a precio de azafrán
