Un recurso de Abogados Cristianos cuesta 1.000 euros al Concello

El Ayuntamiento de Vilagarcía retiró la cruz franquista de la fachada de la iglesia de Santa Eulalia de Arealonga entre enero y febrero de 2022. A raíz de dicha actuación, la Fundación Española de Abogados Cristianos, con sede en Valladolid, denunció al Concello en los juzgados. La Justicia dio la razón una y otra vez a la administración local, pero en el transcurso del procedimiento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó que el Ayuntamiento debería abonar 1.000 euros en concepto de costas procesales. Esa resolución se produj