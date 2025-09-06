edición general
Recuperan 715 kilos de hachís flotando en aguas del estrecho de Gibraltar

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras ha recuperado 715 kilos de hachís en distintos fardos que se encontraban flotando en aguas del estrecho de Gibraltar. Según ha informado en un comunicado el instituto armado, la actuación se ha producido cuando una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba haciendo labores de vigilancia y control observó que había numerosos bultos flotando en aguas situadas entre Torrelapeña y Bolonia, en Tarifa (Cádiz). Tras aproximarse con la embarcación pudieron comprobar que se trataba de quinc

6 comentarios
Sandman #1 Sandman
Creo que no supera el límite de la cuota pesquera acordada con la UE, ¿verdad?
#2 Leon_Bocanegra
Mojado? Eso no hay quien se lo fume.
pitercio #3 pitercio
Aún es aventurado estimar el peso escurrido de la captura que se custodiará finalmente en dependencias policiales.
JungSpinoza #4 JungSpinoza
barbate .... atun y chocolate.

youtu.be/bYdVgmeiuz4?si=A4QP4pz2NIs2qLuO
ApacheJoe #5 ApacheJoe
Los 698 Kg. de hachis ya se encuentran a buen recaudo en las dependencias policiales.
bertran #6 bertran
#5 La invitación de los 668kg. son un gran paso en la lucha contra el narcotráfico
