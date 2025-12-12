La recuperación de Rockalina, la tortuga que durante 50 años vivió en condiciones subtortuguiles y que ahora tiene una nueva amiga  

Rockalina es una tortuga recientemente rescatada de condiciones de vida negligentes en una cocina con sus patas llenas de pelos de gato, sus garras patológicamente dobladas hacia arriba y alimentándose exclusivamente de comida de gato. El estado de salud de Rockalina era pésimo cuando fue rescatada en febrero. Ahora, en su nueva vida, no sólo se está recuperando, con mejores alimentos como fresas, sino que tiene una amiga del tamaño de una oreo.
| etiquetas: rockalina , tortuga , oreo , amiga , recuperación