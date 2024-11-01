En recuerdo de la primera masacre de ETA

La exposición 'Rolando 2:15-2:45' llega a la Escuela Nacional de la Policía para rescatar del «olvido» la matanza en la cafetería madrileña en 1974, saldada con 13 víctimas mortales. El viernes 13 de septiembre de 1974, a las 14,30 horas, una potente bomba reforzada con metralla explotó en el comedor de la cafetería Rolando, en la calle del Correo, junto a la madrileña Puerta del Sol. Ese día murieron 11 personas y más de 70 resultaron heridas, mientras que otra persona murió unos días después.