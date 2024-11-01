edición general
10 meneos
13 clics

En recuerdo de la primera masacre de ETA

La exposición 'Rolando 2:15-2:45' llega a la Escuela Nacional de la Policía para rescatar del «olvido» la matanza en la cafetería madrileña en 1974, saldada con 13 víctimas mortales. El viernes 13 de septiembre de 1974, a las 14,30 horas, una potente bomba reforzada con metralla explotó en el comedor de la cafetería Rolando, en la calle del Correo, junto a la madrileña Puerta del Sol. Ese día murieron 11 personas y más de 70 resultaron heridas, mientras que otra persona murió unos días después.

| etiquetas: eta , terrorismo , madrid
8 2 4 K 91 politica
7 comentarios
8 2 4 K 91 politica
#1 encurtido
Este hilo tiene menos futuro que un caramelo en la puerta de un colegio.

La justificación es que es un intento de malmeter y desviar la atención reabriendo heridas por un tema ya cerrado. En su lugar, dedíquese a enviar alguno de los envíos diarios sobre Franco que llegan a portada.
5 K 81
#2 Barriales
#1 como dirían los fachas y los turbofachas: "la guerra del abuelo".
0 K 7
#3 DotorMaster
#1 pero los de franco no están todavía pidiendo que se mate a 26 millones de españoles? no piden paredón para perro sanxe? coñe, es que están vivitos y coleando!
3 K 33
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 Y hacen homenajes a los que va el pueblo entero con varios politicos haciendo el payaso
1 K 22
#5 DotorMaster
#4 pero te consta que cometan actos violentos o que pidan matarile para alguien hoy en día?
0 K 10

menéame