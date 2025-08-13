edición general
3 meneos
10 clics
El recuerdo del domingo que comenzó la construcción del Muro de Berlín, la pared de más de tres metros de altura que dividió al mundo

El recuerdo del domingo que comenzó la construcción del Muro de Berlín, la pared de más de tres metros de altura que dividió al mundo

La noche del 13 de agosto de 1961 quedó grabada en la memoria de los habitantes de Berlín. Al amanecer, la ciudad se encontraba dividida por una frontera que, hasta entonces, parecía imposible de materializar de manera tan repentina. Hace 64 años, miles de berlineses despertaron para encontrar que la separación entre Berlín Oriental y Berlín Occidental no era ya solo una diferencia política, sino un hecho físico y concreto que alteraría la vida de millones. Ese momento marcó el punto de partida de la construcción del Muro de Berlín...

| etiquetas: berlín , alemania , muro de berlín , rda , efemérides
3 0 0 K 41 cultura
3 comentarios
3 0 0 K 41 cultura
Cehona #1 Cehona *
Desde la caída del muro de Berlin, los trabajadores están peor.
Curioso efecto, dónde se supone que ha ganado la libertad, el liberalismo, el capitalismo y pierde la socialdemocracia.
1 K 26
#3 eipoc
El muro de Berlín, como se puede ver en la imagen divide el mundo, pero del muro con México o el que tiene en una prisión a Palestina callamos.

Se ve el sesgo del periodista a kilómetros. Propaganda basura.  media
0 K 10
LázaroCodesal #2 LázaroCodesal *
Levantado un muro en Berlín....Europa occidental aislada. :troll: :troll:
0 K 7

menéame