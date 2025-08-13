El recuerdo del domingo que comenzó la construcción del Muro de Berlín, la pared de más de tres metros de altura que dividió al mundo

La noche del 13 de agosto de 1961 quedó grabada en la memoria de los habitantes de Berlín. Al amanecer, la ciudad se encontraba dividida por una frontera que, hasta entonces, parecía imposible de materializar de manera tan repentina. Hace 64 años, miles de berlineses despertaron para encontrar que la separación entre Berlín Oriental y Berlín Occidental no era ya solo una diferencia política, sino un hecho físico y concreto que alteraría la vida de millones. Ese momento marcó el punto de partida de la construcción del Muro de Berlín...