Recorrido fotográfico por la Serranía de Cuenca entre nieve y animales salvajes  

Paisajes y fauna de la Serranía de Cuenca en pleno episodio de nevadas

fotográfico , animales , paisajes , nieve
manzitor #1 manzitor
Deseo que la sierra de Cuenca, uno de los parques naturales más grandes de España en extensión, siga siendo una gran desconocida, así que la he meneado con la nariz tapada.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 No te preocupes. La España Vaciada siempre estará vaciada. La gente sólo quiere ir a las ciudades y a las playas, aunque sean una mierda como casi todas las playas de Valencia.

Al monte no quiere ir nadie.
