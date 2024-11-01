edición general
1 meneos
2 clics

Récord de exportaciones de electricidad de Francia en 2025, pero con España en equilibrio

Francia batió en 2025, por segundo año consecutivo, su propio récord de exportaciones de electricidad con un saldo neto de 92,3 teravatios hora (TWh), un volumen superior al consumo anual de Bélgica. Las exportaciones tuvieron un carácter masivo en dirección de Italia (22,6 TWh de saldo positivo), de Alemania y Bélgica (23,1 TWh), Reino Unido (22,6 TWh) y Suiza (20,1 TWh). Sin embargo con España se quedó prácticamente en equilibrio, con 0,2 TWh.

| etiquetas: exportacion , electricidad , francia , 2025
1 0 0 K 9 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 9 actualidad

menéame