edición general
10 meneos
407 clics
Recopilatorio de frases reales encontradas en los perfiles de usuario de la aplicación de citas que acabo de desinstalar

Recopilatorio de frases reales encontradas en los perfiles de usuario de la aplicación de citas que acabo de desinstalar

Recopilatorio de frases reales encontradas en los perfiles de usuario de la aplicación de citas que acabo de desinstalar

| etiquetas: humor , tinder , citas , frases
8 2 0 K 134 ocio
4 comentarios
8 2 0 K 134 ocio
Chinchorro #3 Chinchorro
La explicación en cápsulas a la epidemia de soledad masculina heterosexual.

"– El otro día metí el dedo en la batidora y le di al botón."
3 K 46
angelitoMagno #1 angelitoMagno
– Me gusta tener un cacho de pan cuando lo hago por si tengo que mojar.
Mi favorita
2 K 26
#4 A_S
#1 pues anda que él que le gusta el perreo hasta abajo porque arriba España
1 K 23
#2 vituwaf
Son frases seleccionadas?
1 K 16

menéame