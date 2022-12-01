edición general
La reconstrucción de Bucha, una de las ciudades donde más intensos fueron los combates al inicio de la guerra de Ucrania

Los trabajadores reconstruyen las calles de Bucha una de las ciudades donde más intensos fueron los combates al inicio de la invasión rusa de Ucrania. Se hizo famosa por los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas que registraron cámaras callejeras y teléfonos móviles. Su teniente alcalde se ocupa de documentarlos. Fue capturado y esposado por los rusos que lo encerraron en un sótano. Otros hombres amenazaron con matarlos y enterrarlos en el bosque pero él pudo escapar.

#4 pozz
A los nazis rusos se les trinco con listados de civiles a los que detener y ejecutar....
www.ohchr.org/es/press-releases/2022/12/un-report-details-summary-exec
7 K 66
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Liquidar ucranianos. A eso se refería el fascista y criminal de Putin cuando decía que ucranianos y rusos son un solo pueblo
5 K 58
Don_Pixote #1 Don_Pixote *
Ojo, que te alguno te dirá por aquí que eso es todo mentira y hecho por IA, como la matanza de 2022
4 K 55
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#1 Fueron maniquíes, hombre. Que me lo dijo Currahee y algún que otro meneante más, de esos que venían an "explicarnos" (que no justificarnos) el conflicto, diciendo cosas como "es que le tocaron las pelotas a papá oso...".
4 K 49
alcama #9 alcama
#1 Lo dijeron. Los miserables pro-rusos lo dijeron
4 K 50
#6 Prusianodelsur *
Misma mierda que ya vimos en Berlín en el caso de las reconstrucciones
Berlín este enseñaba al mundo grandes avenidas con edificios nuevos.
En realidad era UNA avenida donde vivían los dirigentes y altos funcionarios. El resto de Berlín este era una colección de ruinas, solares y edificios negros

Gendamermakt, una de las plazas principales de Berlín en 1970…   » ver todo el comentario
pozz *
#7 pozz *
#6 Que todo lo que estaba bajo el amparo del Kremlin era un absoluto cáncer que vivia por y para la propaganda, es algo de sobra conocido... pero Ucrania se quiere alejar de esa inmundicia rusa. Fotos del antes y después en Bucha las hay a montones, estan recuperando la población entera. Obviamente quitar las huellas que dejaron los nazis rusos llevara muchos años, pero el trabajo se esta haciendo, y bastante bien por lo que dicen los ucranianos que viven alli. frontliner.ua/en/liberated-bucha-then-now/
3 K 37
salteado3 #8 salteado3
El barrio de Kiev récord de votos a los 2 partidos nacionalistas (95%) y solo un 5% para el partido pro-ruso.

La resistencia civil debió ser feroz...
0 K 13
#3 AlexGuevara
Pa haberse matao
0 K 7

