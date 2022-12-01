La reconstrucción de Bucha, una de las ciudades donde más intensos fueron los combates al inicio de la guerra de Ucrania  

Los trabajadores reconstruyen las calles de Bucha una de las ciudades donde más intensos fueron los combates al inicio de la invasión rusa de Ucrania. Se hizo famosa por los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas que registraron cámaras callejeras y teléfonos móviles. Su teniente alcalde se ocupa de documentarlos. Fue capturado y esposado por los rusos que lo encerraron en un sótano. Otros hombres amenazaron con matarlos y enterrarlos en el bosque pero él pudo escapar.
