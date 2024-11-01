¿Reclinar o no reclinar? Reglas de etiqueta en un avión

Algunos vemos reclinar el asiento como un gesto hostil. Otros lo ven como un derecho que evidentemente la aerolínea olvidó otorgar a los demás, igual que aquellos que ocupan el reposabrazos entero (el reposabrazos es como el carril izquierdo: nadie sabe de quién es, pero todos creen merecerlo).
| etiquetas: reclinar , etiqueta , avión , reposabrazos
Por no hablar de escuchar música en el móvil a todo tronío, escupir por la calle, ir con monopatín por la acera o recoger la mierda del perro o ponerlo a hacer pipí en las farolas o donde le venga bien al cánido.