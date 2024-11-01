edición general
¿Reclinar o no reclinar? Reglas de etiqueta en un avión

Algunos vemos reclinar el asiento como un gesto hostil. Otros lo ven como un derecho que evidentemente la aerolínea olvidó otorgar a los demás, igual que aquellos que ocupan el reposabrazos entero (el reposabrazos es como el carril izquierdo: nadie sabe de quién es, pero todos creen merecerlo).

Me parece una gran falta de respeto, una muestra de egoismo absoluta. Tienen todo mi odio silencioso
Este es el tipo de educación que debería ser impartida por los padres y a falta de ello, por la asignatura de educación para la ciudadanía…
Por no hablar de escuchar música en el móvil a todo tronío, escupir por la calle, ir con monopatín por la acera o recoger la mierda del perro o ponerlo a hacer pipí en las farolas o donde le venga bien al cánido.
