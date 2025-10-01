Reclaman al Gobierno que deje de subvencionar exhumaciones: el ejecutivo sólo identifica al 0,78% de las personas exhumadas

Piden al Gobierno que suspenda las subvenciones para exhumaciones para mejorar su metodología de trabajo en la búsqueda de desaparecidos. El Gobierno sólo identifica al 0,78% de las personas exhumadas con sus recursos, según ha reconocido el ministro Ángel Víctor Torres. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exige el fin de las subvenciones, por ser un método fracasado, y la apertura de oficinas que atiendan a los familiares y pongan en marcha las búsquedas.