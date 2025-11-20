edición general
La receta de Vox para llenar de trabajadores el campo asturiano: sí a los inmigrantes, pero con condición

«Vivimos en un país en el que, eliminando el maquillaje estadístico del empleo, estamos en torno a los cuatro millones de parados». «Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal», aclara. «Y hasta ahí creo que es algo totalmente coherente». Ahora bien, «el que viene de fuera de forma legal a trabajar es bienvenido, por supuesto». Con un campo muy envejecido y un relevo generacional que se resiste, admite el diputado de Vox la necesidad de los emigrantes, pese a ser éste uno de los caballos de batalla de la formación de ultraderecha.

Graffin #1 Graffin
Los que trabajan en el campo de forma ilegal no es por decisión propia, es porque sus empleadores son unos hijos de puta, y la gran mayoría de ellos de derechas.
Así que primero barran su parcelita.
Dragstat #3 Dragstat *
Me han sorprendido las declaraciones de este señor, por una parte dice que hay cuatro millones de parados en el país y por otra que necesitan trabajadores para el campo. Pero luego habla de traerlos de fuera. No habla de pagar más o mejorar las condiciones para atraer a los nacionales que tanto se llenan la boca en proteger. A pesar de ser diputado de Vox exige traer inmigrantes. Al menos no dice que los quiere ilegales para explorarlos mejor y exige que tengan papeles, esos si. El que vote a estos para limitar la llegada de inmigrantes me parece que lo tiene crudo.
#7 Marisadoro
#3 El problema del sector pesquero es el lobo.
frg #9 frg
#7 El mejor resumen de la noticia.
#8 Gilántropo
Sí, porque Abascal no parece que esté para doblar la raspa, pero ¿por qué no moviliza a sus bases para que se deslomen trabajando el campo? Con los brazos tan estirados que llevan no les costaría mucho recoger la cosecha de manzanas. Tal vez por la misma razón que no los moviliza para cuidar ancianos. Ahí también parece que la puerta está de par en par. Luego van a hacer como que reparten alimentos y se los niegan a explotados inmigrantes que trabajan en esos nichos, pero que no llegan a fin de mes. Quien no os conozca que os compre, bastardos
#5 tierramar
VOX justificando su postura real frente a la inmigración: tanto el PP como VOX en realidad, defienden la inmigración latina, para conseguir votos y mantener las actuales pauperrimas condiciones laborales. Cuando España lidera el paro juvenil en España. Y el cuento de que vienen a trabajar se acaba cuando se encuentran con condiciones laborales abusivas, y se dan cuenta de que les sale parecido vivir de las ayudas
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Pensé que iban a ir ellos xD
tul #2 tul
vaya por dios, toca recoger cuerda que al señorito no le da con los esclavos que tiene ahora y necesita mas
#6 tierramar
Y la inmigración latina compite no sólo en empleos agricolas, sino a todos los niveles: ingenieros, informaticos, abogados,...
frg #10 frg
#6 En mi empresa a los Venezolanos que contratan les pagan casi la mitad que al resto.
