La receta de Vox para llenar de trabajadores el campo asturiano: sí a los inmigrantes, pero con condición

«Vivimos en un país en el que, eliminando el maquillaje estadístico del empleo, estamos en torno a los cuatro millones de parados». «Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal», aclara. «Y hasta ahí creo que es algo totalmente coherente». Ahora bien, «el que viene de fuera de forma legal a trabajar es bienvenido, por supuesto». Con un campo muy envejecido y un relevo generacional que se resiste, admite el diputado de Vox la necesidad de los emigrantes, pese a ser éste uno de los caballos de batalla de la formación de ultraderecha.