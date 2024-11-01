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La receta más antigua de la historia: el guiso de kanasu de Hammurabi [ENG]
Max Miller del canal Tasting History prepara y explica la receta más antigua de la historia: el guiso de kanasu de Hammurabi [ENG]
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#1
mikhailkalinin
No debe ser muy agradable. Está hecho con ojos y dientesl.
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#2
oso_poliamoroso
Seguramente era alta cocina en su siglo y la plebe no podía aspirar a catarlo. Siendo un plato aspiraciones.
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